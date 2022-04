Ex-Corinthians marca, e Red Bull Bragantino perde para o Estudiantes na Libertadores

O Red Bull Bragantino foi superado por 2 a 0 para o Estudiantes, na Argentina, nesta terça feira à noite, sofrendo sua primeira derrota na Copa Libertadores. Desta vez, o time de Bragança Paulista não atuou bem, sendo dominado nos dois tempos. O revés no estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, não tira a equipe brasileira da zona de classificação às oitavas de final, com quatro pontos, na segunda colocação do Grupo C, atrás justamente do Estudiantes, que chegou aos sete. O Nacional, do Uruguai, também chegou aos quatro pontos, ao bater o Vélez Sarsfield, na Argentina, por 2 a 1. O Vélez tem apenas um ponto.

Como era de se esperar, a equipe argentina teve mais iniciativa ofensiva e encurralou o Bragantino nos minutos iniciais. A pressão, no entanto, não resultou em lances de perigo e, aos poucos, a equipe brasileira equilibrou o duelo.

Apesar da intensidade das duas equipes, foram escassas as finalizações. O único momento de real chance de gol do primeiro tempo ocorreu aos 33 minutos. Cleiton fez ótima defesa em cabeceio à queima-roupa e o zagueiro Rogel perdeu um gol incrível: de dentro da pequena área, finalizou no 'susto' após o rebote e mandou a bola na trave, para sorte dos brasileiros.

Na segunda oportunidade, no entanto, o camisa 3 fez o gol argentino. O Red Bull novamente falhou na marcação aérea em cobrança de escanteio e, com dois desvios de cabeça, o Estudiantes abriu o marcador no início do segundo tempo.

Quatro minutos depois, os argentinos sacramentaram a vitória. No contra-ataque, a bola foi rolada para Boselli. Da intermediária, o ex-corintiano percebeu Cleiton adiantado e deu um belo toque de primeira, por cobertura.

Na quarta rodada da fase de grupos da Libertadores, o Red Bull receberá o Vélez Sarsfield. O jogo em Bragança Paulista será na próxima quinta-feira, dia 5, às 21h. Na partida na Argentina, as equipes empataram em 2 a 2. Antes, porém, o Bragantino volta a atuar pelo Brasileiro. No sábado, às 16h30, joga fora de casa, contra o Ceará, pela quarta rodada.

FICHA TÉCNICA

ESTUDIANTES 2 X 0 RED BULL BRAGANTINO

ESTUDIANTES - Andújar; Godoy, Rogel, Fabián Noguera e Más; Jorge Rodríguez, Zuqui (Kociubinski), Pellegrini (Díaz) e Manuel Castro (Morel); Del Prete (Zapiola) e Boselli (Marinelli). Técnico: Ricardo Zielinski.

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Andrés Hurtado, Léo Ortiz, Renan e Luan Cândido (Alerrandro); Jadsom Silva (Evangelista), Eric Ramires e Hyoran (Ramon); Helinho, Ytalo e Sorriso (Carlos). Técnico: Marcelo Barbieri.

GOLS - Rogel, aos 9, e Boselli, aos 13 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Kevin Ortega (PER).

CARTÕES AMARELOS - Luan Cândido, Ytalo, Helinho (Red Bull Bragantino) ; Godoy, Zapiola (Estudiantes).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata (Argentina).