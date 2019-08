Ex-corintiano Romero atuará ao lado do irmão gêmeo no San Lorenzo

O ex-corintiano Angel Romero e seu irmão gêmeo Oscar foram confirmados nesta quinta-feira como reforços do San Lorenzo, da Argentina. Eles voltarão a defender o mesmo clube após cinco anos.

Revelados pelo Cerro Porteño, os irmãos trilharam caminhos diferentes após o clube de origem. Oscar atuou pelo Racing, da Argentina, pelo Shanghai Shenhua, da China, Alavés, da Espanha e, depois, voltou para o Shenhua. No mês passado, disputou a Copa América pela seleção paraguaia.

Angel, cortado da lista final da seleção de seu país para disputa do torneio continental, chegou ao Corinthians em 2014, disputou 209 jogos, marcou 35 gols e ajudou o clube na conquista de dois Campeonatos Brasileiros (2015 e 2017) e dois Paulistas (2017 e 2018). No final do ano passado não chegou a um acordo para renovação e passou o primeiro semestre sem atuar.

Romero recusou uma proposta de 100 mil dólares para renovar com o Corinthians em dezembro. Na época o dólar estava 3,74, segundo já informou a diretoria alvinegra. O paraguaio passou os últimos seis meses treinando com o restante do grupo e se despediu no último dia 14. A apresentação da dupla acontecerá nesta sexta-feira.