Ex-craque do futebol soviético Ivanov morre aos 76 anos

Ivanov ajudou a União Soviética a conquistar seu primeiro título internacional nas Olimpíadas de Melbourne, em 1956, depois de eliminar a Iugoslávia por 1 x 0 na final.

Ele também foi membro da equipe que venceu o campeonato europeu em 1960 quando derrotou novamente a Iugoslávia por 2 x 1 na prorrogação, em Paris, e foi vice-campeã em 1964, perdendo contra a Espanha na final.

O ex-jogador, nascido em Moscou, completaria 77 anos dentro de duas semanas. Ele disputou duas Copas do Mundo e foi um dos artilheiros no Mundial de 1962, no Chile, com quatro gols. Marcou duas vezes durante o torneio de 1958, na Suécia.

"Ele estava sofrendo do mal de Alzheimer. Ele estava doente havia bastante tempo", disse a jornalistas Nikita Siminyan, colega de equipe de Ivanov nas Olimpíadas de 1956.

Ivanov, que recebeu a Ordem de Mérito da Uefa, passou toda a carreira de jogador em um único clube, o Torpedo Moscou, vencendo dois títulos da liga soviética em 1960 e 1965, e a Copa Soviética em 1960. Ele ainda é o maior artilheiro na história do clube, com 124 gols.

Ele foi técnico do Torpedo posteriormente, e levou a equipe à vitória em 1976.