Ex-Cruzeiro, Montillo nega que possa jogar pelo Atlético-MG

Com Diego Tardelli cada vez mais perto do Shandong Luneng, do futebol chinês, surgiram na imprensa mineira especulações de que, para fechar negócio com os orientais, o Atlético Mineiro poderia pedir como moeda de troca a chegada do argentino Walter Montillo, que defende o Luneng.

O ex-jogador do Cruzeiro , porém, foi surpreendido com as especulações e, por meio de sua conta no Twitter, negou a possibilidade de jogar pelo maior rival do clube celeste. "Com respeito, as notícias que estavam na imprensa, de que poderia jogar no Atlético, são mentira, nunca poderia fazer isso. Já falei isso uma vez", postou Montillo, em português.

O Shandong Luneng, treinado por Cuca, conta com outros dois brasileiros de renome: os atacantes Vágner Love, ex-Palmeiras e Flamengo, e Aloísio, ex-São Paulo. O Atlético teria interesse em ficar com o ''Boi Bandido'' em caso de perder Diego Tardelli. De qualquer forma, já se antecipou ao possível desfalque e contratou o argentino Lucas Pratto.