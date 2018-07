Ex-Cruzeiro vai reforçar adversário do Palmeiras na Libertadores

O Barcelona, de Guayaquil, no Equador, começou a contar nesta quinta-feira com um espião para ajudar a enfrentar o Palmeiras, no dia 9, pela Copa Libertadores. A equipe contratou o zagueiro Kunty Caicedo, emprestado pelo Cruzeiro por uma temporada. O primeiro treino do defensor com os colegas teve boas vindas do elenco e a presença de dirigentes.

Caicedo chegou ao Cruzeiro no início do ano, após ter se destacado pelo Independiente del Valle, vice-campeão da última Libertadores. O defensor terá nova oportunidade de disputar o torneio, pois será inscrito pelo novo clube para a disputa das oitavas de final. O Barcelona ganhou o jogo de ida em Guayaquil por 1 a 0 e conta com o novo contratado para defender a vantagem no Allianz Parque.

O equatoriano esteve na arena alviverde recentemente para enfrentar o Palmeiras pela Copa do Brasil. Em uma das últimas atuações pelo Cruzeiro, Caicedo foi titular no empate em 3 a 3 no Allianz Parque. Pouco depois o jogador de 25 anos quis retornar ao Equador, para acompanhar a mãe, que faz tratamento contra um câncer.

O defensor, que tem passagens pela seleção equatoriana, foi recebido pelo Barcelona como contratação de peso. Apesar de ser natural de Guayaquil, será a primeira vez na carreira que Caicedo vai defender um time da cidade. Curiosamente, o elenco do Barcelona tem outros cinco jogadores com o mesmo sobrenome do reforço.