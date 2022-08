Ex de Militão nega affair com Luva de Pedreiro, mas avisa: 'Se tivesse, estava mais que certa'

No sábado, Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, e Karoline Lima, ex-namorada do zagueiro Éder Militão, foram fotografados juntos em uma balada em Madri, capital da Espanha. A imagem viralizou nas redes sociais e gerou rumores sobre um possível affair entre os dois. A influencer negou que tenha ficado com Luva de Pedreiro e minimizou a foto publicada em suas páginas.

"Sábado saí pela primeira vez. Merecido. Estávamos dançando e vejo o Luva de Pedreiro. A gente já se seguia nas redes sociais, estou imersa nesse mundo do futebol e conheço as pessoas, mas nunca tinha falado com ele (Luva de Pedreiro). Por ser brasileiro, a gente se cumprimentou e conversamos. Depois fizemos foto junto e postei, como faria com qualquer influenciador que admiro. E foi só isso! Só postei uma foto com o menino", explicou Karoline Lima. A influencer reforçou, no entanto, que está solteira e que, se tivesse ficado com Luva de Pedreiro, não estaria errada.

"Foi o suficiente para sair um monte de coisa. Não vão queimando minha vida de solteira: 'Está com fulano'. Não estou com ninguém! Mas digo também que se estivesse (com alguém), estaria mais do que certa, não devo nada a ninguém e não estou fazendo nada de errado", afirmou Karoline.

A influencer terminou recentemente seu relacionamento com Éder Militão, zagueiro da seleção brasileira e do Real Madrid. Os dois tiveram desavenças durante o período de férias do jogador e, após idas e vindas, decidiram encerrar o namoro. Dias depois, nasceu a filha deles, Cecília. Karoline Lima se defendeu das acusações de descaso com a filha e disse que a deixou com Militão enquanto aproveitava a vida noturna madrilenha.

"Maternidade não é prisão. Tenho 26 anos. Não vou deixar de viver por causa da minha filha, porque ela não é um peso, me complementa. Não tenho que deixar de ser nada por causa da minha filha. Sem ela, não sou nada. Vou aparecer em muita balada e ficando com alguém. Seja em Madri, São Paulo ou Rio. Eu cuido muito bem da minha filha", finalizou.

Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, passa uma temporada na Espanha em alto estilo. O baiano já participou de um confraternização com jogadores brasileiros, encontrou Ronaldo Fenômeno, visitou estádio e centro de treinamento do Atlético de Madrid e concedeu entrevistas à liga espanhola.