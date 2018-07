Ex-dirigente da CBF condena gestão dos clubes no Brasil

SÃO PAULO - Ex-diretor de seleções da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) por mais de duas décadas, Américo Faria reclama da gestão dos clubes no País e alerta que o Brasil pode perder uma grande oportunidade com a Copa do Mundo de 2014.

"Após sair da CBF, vi como se trabalhava pouco para explorar a imagem das equipes de futebol e de seus ídolos. O problema é cultural e nos faz perder muito dentro e fora do País. O Brasil ainda não descobriu o que pode extrair do futebol", afirmou nesta terça-feira em encontro da Soccerex em São Paulo - a feira de negócios do futebol que será realizada nos dias 26 e 30, no Rio.

América Faria sempre foi o homem da logística da CBF, aquele profissional que ajeitava tudo para a chegada e saída da seleção brasileira em suas partidas. Ele destacou o caso isolado do Santos, que através de ações de marketing mantém em seu elenco craques do quilate de Neymar e Ganso. "Isso é um caso que precisa ser melhor estudado e analisado pelas pessoas que trabalham com o futebol no Brasil, além de ser usando com exemplo."

Américo está fora da CBF desde a Copa do Mundo da África do Sul, em 2010, e se colocou à disposição do COL (Comitê Organizador Local) para ajudar nos preparativos do Mundial de 2014. "Sou um profissional, e no futebol a gente sempre está aprendendo. Se me procurarem, estou à disposição."