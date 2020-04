Ex-dirigente do Barcelona afirma que desvalorização pode facilitar volta de Neymar 

Emili Roussaud, ex-vice-presidente do Barcelona, afirma que a desvalorização econômica do futebol, provocada pela pandemia do novo coronavírus (covid-19), pode facilitar a volta de Neymar à Espanha. De acordo com o ex-dirigente, o interesse do Barcelona pelo jogador brasileiro é real e a divisão do pagamento, em parcelas, poderia ser uma solução para baratear o custo da operação.

“É possível um retorno de Neymar, já que o mercado sofrerá uma desvalorização e muitas equipes terão perdas econômicas significativas. O Barça quer um retorno de Neymar. Será necessário analisar se essa operação é possível com a situação financeira do clube. O interesse de Barça nele é real. O clube poderia buscar um pagamento fracionário para tornar a operação mais barata”, explicou, em entrevista ao jornal francês L’Equipe.

A imprensa europeia especula que o Barcelona está disposto a fazer de tudo para reduzir o preço de Neymar. A capa do periódico espanhol Mundo Deportivo, desta sexta-feira (14), revela que o clube catalão está disposto a oferecer três jogadores franceses, em troca do brasileiro. Seriam eles: Dembélé, Todibo e Umititi.

De acordo com a publicação, Dembélé seria o trunfo. Apesar do rendimento pouco satisfatório, desde sua chegada ao Barcelona, a baixa idade do jogador, de 22 anos, e sua condições físicas e técnicas, fazem com que o Paris Saint-Germain não descarte uma possível negociação, embora Al Khelaifi, dono do clube francês, não pretenda se desfazer de Neymar.