Ex-flamenguista Samir marca em estreia e lanterna Verona vence no Italiano

O Verona está em situação desesperadora e praticamente rebaixado, mas ao menos nesta segunda-feira deu um motivo para seus torcedores sonharem. Mesmo fora de casa, contou com o gol salvador do brasileiro Samir para bater o Bologna por 1 a 0, chegando somente à terceira vitória na competição e mantendo viva a esperança de permanecer na primeira divisão do país.

Com o resultado, o Verona subiu para 22 pontos, seis atrás do Carpi, primeiro time fora da zona de rebaixamento, a sete partidas para o fim do campeonato. Na próxima rodada, a equipe terá a difícil missão de encarar o Napoli fora de casa, neste domingo. Já o Bologna parou nos 36 pontos, em 11.º, e pega a Roma fora de casa na próxima segunda.

Samir chegou ao Verona em uma conturbada transação. Ele foi vendido pelo Flamengo à Udinese, que imediatamente acertou seu repasse por empréstimo ao Granada. Mas a negociação não deu certo e ele foi, então, encaminhado ao Verona, onde foi apresentado em janeiro.

Apesar do período no time, a estreia de Samir aconteceu somente nesta segunda-feira, e não poderia ter sido melhor. O zagueiro brasileiro foi titular e marcou o gol da vitória da equipe aos 41 minutos do primeiro tempo. Ele aproveitou escanteio da direita e testou firme para a rede.

ESPANHOL

O Campeonato Espanhol também teve seu lanterna em campo nesta segunda-feira. O Levante recebeu o Sporting Gijón em casa, mas não teve a mesma sorte e ficou no empate por 0 a 0. Com isso, segue na última colocação, com 25 pontos. O Sporting também está na zona de rebaixamento, em 18.º, com 28.