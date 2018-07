Ex-Flu marca, e Chelsea passa na Copa da Liga; Liverpool evita vexame

Kenedy deixou o Fluminense e chegou ao futebol inglês ainda aos 19 anos, na última janela de transferência. Mas ao menos neste início de trajetória pelo Chelsea, o jovem tem mostrado personalidade. Como nesta quarta-feira, quando marcou um gol e deu assistência para Ramires marcar outro no triunfo por 4 a 1 sobre o Walsall, fora de casa, que garantiu a classificação à próxima fase da Copa da Liga Inglesa.

Em sua primeira partida oficial como titular no Chelsea, Kenedy foi um dos principais destaques da equipe e ajudou a abrir o placar logo aos dez minutos do primeiro tempo. O atacante recebeu pela esquerda, foi à linha de fundo e deu cruzamento na cabeça de Ramires, que escorou para o gol.

Aos 41 minutos, Ramires trocou de papel e foi o garçom para Remy, que finalizou firme e ampliou. Ainda no primeiro tempo, o Walsall diminuiu com O'Connor, mas aí Kenedy apareceu para definir o triunfo. Ele recebeu dentro da área, ajeitou para a perna direita e bateu firme sob o goleiro. Nos acréscimos, Pedro ainda deixou o dele.

ARSENAL VENCE CLÁSSICO

Quem também garantiu vaga na próxima fase da Copa da Liga Inglesa nesta quarta foi o Arsenal, que venceu o clássico londrino diante do Tottenham por 2 a 1, mesmo fora de casa. O francês Flamini foi o herói do triunfo com dois gols, sendo o segundo um golaço.

O show particular de Flamini começou ainda no primeiro tempo e o volante abriu o placar aos 26 minutos, aproveitando rebote após finalização de fora da área. No segundo tempo, Chambers marcou contra e deixou tudo igual, mas aos 33 minutos Flamini, novamente, definiu o resultado. Ele emendou de primeira de longe e acertou lindo chute, sem chance para o goleiro.

LIVERPOOL PASSA NOS PÊNALTIS

O Liverpool esteve muito próximo de escrever um dos capítulos mais vergonhosos de sua história nesta quarta-feira. Em casa, estreou na Copa da Liga Inglesa diante do modesto Carlisle, apenas o décimo colocado e dono da pior defesa da quarta divisão nacional. Ainda assim, suou, ficou no empate por 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação e só garantiu a classificação na disputa dos pênaltis.

Para ser mais preciso, a vaga só foi selada no último pênalti. Lallana e Philippe Coutinho perderam para o Liverpool, enquanto Grainger e Joyce haviam desperdiçado para o Carlisle. Na última cobrança, Bogdan pegou o chute de Héry e impediu o vexame diante dos torcedores em Anfield Road.

Grande favorito para o confronto, o Liverpool abriu o placar aos 24 minutos, quando Ings aproveitou cruzamento da esquerda e finalizou de cabeça para a rede. O empate do Carlisle, no entanto, não tardou. Asamoah recebeu na área e bateu sob Bogdan. O resultado seria mantido até as cobranças de pênalti, apesar da insistência dos donos da casa e da fragilidade do adversário.

MANCHESTER VENCE

O Manchester United esteve longe de ser brilhante, mas passou sem dificuldade por este primeiro desafio na Copa da Liga Inglesa. Em casa, nesta quarta-feira, contou com gol do jovem brasileiro Andreas Pereira em seu primeiro jogo como titular para fazer 3 a 0 sobre o Ipswich Town e garantir vaga na próxima fase da competição.

O triunfo começou a ser desenhado no primeiro tempo, quando, aos 23 minutos, Wayne Rooney recebeu lindo lançamento, ganhou no corpo do zagueiro e finalizou para marcar. Na segunda etapa, Andreas Pereira cobrou falta com perfeição pelo lado direito e ampliou aos 15 minutos.

Mas faltava o de Martial. O jovem de 19 anos, que custou milhões ao Manchester United para tirá-lo do Monaco, segue fazendo bonito neste início pelo clube e marcou mais uma vez. Nos acréscimos, recebeu na área e mostrou oportunismo para anotar seu quarto gol em quatro partidas pelo clube.

OUTROS RESULTADOS

Em outras partidas já finalizadas nesta quarta pela competição, destaque para a goleada do Southampton sobre o Milton Keynes Dons por 6 a 0, fora de casa. O Crystal Palace disparou 4 a 1 sobre o Charlton e o Sheffield Wednesday eliminou o Newcastle ao fazer 1 a 0 fora de casa.

SORTEIO

Antes mesmo do fim das partidas, a Copa da Liga Inglesa confirmou seus confrontos de oitavas de final, sem enfrentamentos entre os principais times do país. Os duelos serão: Manchester City x Crystal Palace, Liverpool x Bournemouth, Manchester United x Middlesbrough, Everton x Norwich, Southampton x Aston Villa, Sheffield Wednesday x Arsenal, Hull City x Leicester e Stoke City x Chelsea.