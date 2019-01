Ex-Fluminense, Maicon é anunciado pelo Atlético-MG e assina até 2021

O Atlético-MG anunciou nesta segunda-feira um novo reforço para esta temporada. Momentos depois de apresentar o meia Vinícius, a diretoria alvinegra acertou a contratação do atacante Maicon, de 27 anos, que estava no futebol turco e assinou contrato por três anos, até dezembro de 2021.

Conhecido por sua velocidade, o jogador ganhou o apelido de Maicon "Bolt". Ele vinha negociando com a diretoria nos últimos dias e chegou a ser dado como reforço certo na semana passada, mas somente agora firmou o vínculo com o Atlético-MG e foi oficializado.

Maicon foi formado nas divisões de base do Fluminense e se destacou ao lado de Fred entre 2009 e 2010, quando chamou a atenção do Lokomotiv, que desembolsou cerca de R$ 10 milhões para contratá-lo. Foram sete anos atuando na Rússia antes de se transferir para o Antalyaspor, da Turquia, em 2017.

No Atlético-MG, Maicon disputará posição com nomes como Chará, Luan e Leandrinho. Ele é o sexto reforço confirmado pelo clube, que já havia anunciado os zagueiros Igor Rabello e Réver, o lateral-direito Guga, o volante Jair, além do meia Vinícius.