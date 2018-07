Ex-Goiás, Leandro Euzébio cobra atenção a rival do Flu Ex-jogador do Goiás, o zagueiro Leandro Euzébio afirmou nesta quinta-feira que o Fluminense não pode se iludir, no jogo do próximo domingo, no Engenhão, com o fato de o adversário goiano estar em crise e brigar atualmente para deixar a penúltima posição do Campeonato Brasileiro.