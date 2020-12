Ex-goleiro Chilavert anuncia candidatura à presidência do Paraguai

Ex-goleiro da seleção do Paraguai, José Luis Chilavert anunciou sua candidatura à presidência do Paraguai. A eleição, no entanto, só será disputada em 2023 - o último pleito aconteceu em 2018.

Em publicação em suas redes sociais, o ex-jogador de futebol, de 55 anos, apresentou sua foto com a mensagem "Chila 2023" e o slogan: "Orgulhoso de ser paraguaio". Ele não revelou mais detalhes sobre a candidatura e a futura campanha política.

O anúncio, contudo, não causou surpresa aos paraguaios. Chilavert já havia declarado em recente entrevista que cogitava essa possibilidade. Mas não indicou que anunciaria sua candidatura neste Natal.

Um dos goleiros mais famosos da América Latina, o paraguaio se aposentou em 2004 após passagens por diversos clubes, como Guaraní, San Lorenzo (Argentina), Real Zaragoza (Espanha), Strasbourg (França), Peñarol (Uruguai) e Vélez Sarsfield (Argentina), pelo qual se aposentou. Foram ainda quase 15 anos de contribuição à seleção do seu país, pela qual disputou duas Copas do Mundo, em 1998 e 2002.