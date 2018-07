Ex-goleiro Clemer assume o time sub-20 do Internacional Campeão da Libertadores e do Mundial de Clubes, o ex-goleiro Clemer foi anunciado nesta terça-feira como novo técnico da equipe sub-20 do Internacional. Aos 44 anos, com carreira meteórica dentro do clube, ele vai assumir o lugar que era de Osmar Loss, treinador que chegou a comandar o time principal e que recentemente se transferiu para o Corinthians.