Ex-goleiro da Ponte Preta, Roberto assina com o XV de Piracicaba Preocupado com o rebaixamento no Campeonato Paulista, o XV de Piracicaba agiu rápido para reforçar uma das posições mais criticadas do elenco. Nesta quinta-feira, a diretoria confirmou oficialmente a contratação de Roberto, goleiro vice-campeão da Copa Sul Americana, em 2013, e que conquistou o acesso ao Brasileirão, em 2014, com a Ponte Preta.