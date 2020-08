Ex-goleiro da seleção da Inglaterra, Joe Hart acerta com o Tottenham

O técnico português José Mourinho pediu e a diretoria do Tottenham atendeu. Nesta terça-feira, o clube de Londres anunciou a contratação do goleiro Joe Hart, de 33 anos, que já defendeu vários clubes pela Europa, com destaque para o Manchester City, e a seleção da Inglaterra. O acerto por duas temporadas é sem custos para o time londrino, já que o arqueiro estava livre no mercado após deixar o Burnley em junho passado.

"Nós estamos felizes em anunciar a assinatura de Joe Hart em um contrato até 2022", escreveu o Tottenham, nesta terça-feira, em suas redes sociais, mostrando uma foto do goleiro inglês com seu uniforme nas mãos.

Hart teve como grande destaque em sua carreira a sua passagem de 12 anos pelo Manchester City. Nele conquistou duas edições do Campeonato Inglês e duas da Copa da Liga Inglesa, além de ser eleito por quatro vezes o melhor goleiro da competição.

Na última temporada, Hart pouco jogou pelo Burnley. O goleiro não atuou em nenhum duelo pelo Campeonato Inglês devido ao grande momento do titular Nick Pope. Assim, participou de apenas três partidas pela Copa da Inglaterra e pela Copa da Liga Inglesa e sofreu sete gols.

No Tottenham, Hart será a sombra do francês Hugo Lloris, titular há algumas temporadas. Os outros goleiro do elenco são Paulo Gazzaniga e Alfie Whiteman.