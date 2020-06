Ex-goleiro da seleção inglesa fica sem clube e faz apelo: 'Preciso que acreditem em mim'

Ex-goleiro da seleção inglesa, Joe Hart está sem clube e preocupado com o futuro. Após terminar o contrato com o Burnley nesta semana, o jogador de 33 anos que defendeu o país nas Copas de 2010 e 2014 está preocupado com a continuidade no futebol e faz um apelo para receber uma chance em uma nova equipe para a próxima temporada.

"Talvez do lado de fora, as pessoas pensem que é hora de entrar em pânico, mas do lado de dentro é hora de olhar para frente e ver todas as oportunidades. Eu sou jovem quando se trata de goleiro", revelou o jogador, à BBC. Semanas atrás, Hart chegou a ser especulado como possível reforço do Arsenal, já que o clube londrino perdeu o titular, o alemão Leno, por causa de uma lesão.

Leia Também Pilotos da Fórmula 1 avaliam se vão se ajoelhar no domingo em protesto contra o racismo

Apesar de otimista, Hart tem uma certeza: a futura equipe não brigará por títulos nacionais e nem tanto pela Liga dos Campeões. Segundo o goleiro, ele precisa de um clube que acredite em seu potencial. "Não tenho ilusões de que o Real Madrid vai bater na minha porta, tirar o Courtois e me trazer para dentro. Mas há muito mais por vir. Só preciso que alguém acredite em mim e retribuirei essa fé", explicou.

Hart defendeu a camisa do Manchester City durante a maior parte de sua carreira. Ele foi contratado em 2006, aos 19 anos, mas se consolidou como titular apenas na temporada 2010/11. Pelo clube o goleiro conquistou dois Campeonatos Ingleses (2011-12 e 2013-14) e uma Copa da Inglaterra (2010-11).