Ex-goleiro do Corinthians pode ser preso no Chile por ter matado uma mulher

SÃO PAULO - Johnny Herrera, ex-jogador do Corinthians, está prestes a ser condenado no Chile por ter causado a morte de uma mulher chamada Macarena Casassus, de apenas 22 anos. A justiça chilena confirmou nesta quarta-feira que pedir a condenação do goleiro por até cinco anos. Herrera, segundo os autos, atropelou a mulher porque dirigia alcoolizado.

Para o promotor público do caso, não há a menor dúvidas de que o jogador de futebol causou a morte da garoto. "Encerramos a etapa de investigações e junto com ela apresentamos a acusação contra Johnny Herrera. Agora será solicitado ao tribunal que ele seja condenado", disse o promotor Francisco Lanas aos jornalistas chilenos. O caso será levado para o Quarto Tribunal de Santiago no mês que vem.

Herrera defende atualmente as cores da Universidad de Chile. O acidente qye causou a morte de Macarena aconteceu em 2009, em Santiago do Chile. Além de bêbado, Herrera, segundo as investigações, dirigia em alta velocidade. Herrera também teria ajudado a família da garota após o acidente. O caso só foi aberto depois que o jogador foi novamente pego pela polícia do Chile dirigindo embriagado.