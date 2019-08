Ex-goleiro do Inter, Muriel comemora saída do Fluminense da zona de rebaixamento

Após oito jogos, enfim o Fluminense conseguiu voltar a vencer no Campeonato Brasileiro para respirar na briga para fugir da zona de rebaixamento. Neste sábado, o time carioca fez jus ao fator casa no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, e venceu o Internacional, que estava jogando com uma equipe alternativa, pelo placar de 2 a 1.

Após o final da partida, o goleiro Muriel, que fez o seu primeiro jogo contra o ex-clube, comemorou o bom resultado. "Estávamos precisando muito dos três pontos para respirar contra a zona de rebaixamento. Mostramos um bom futebol e graças a Deus saímos vitoriosos. O clima esquentou um pouco agora no final, mas o que importa é ter conquistado a vitória em casa", disse.

O colombiano Yony González marcou o seu quarto gol no Brasileirão, mas fez questão de elogiar o espírito guerreiro de todo o time tricolor. "A gente precisava desta vitória porque não ganhávamos há muito tempo. O importante foi vencer e agora é seguir adiante com nosso trabalho", afirmou. O atacante já balançou as redes 15 gols nesta temporada.

Pressionado pela má campanha do time carioca no Brasileirão, o técnico Fernando Diniz demonstrou um semblante bem tranquilo na entrevista coletiva. "Nosso time vinha jogando bem, mas as vitórias não vinham entrando. Este resultado vai nos dar mais tranquilidade e confiança", assegurou.

Com os três pontos somados, o Fluminense conseguiu sair da zona de rebaixamento, mas terá que torcer por um tropeço do Cruzeiro neste domingo para seguir fora da degola. Com 12 pontos, o time carioca está na 16.ª colocação, com um retrospecto de três vitórias, três empates e sete derrotas.