Ex-goleiro do São Paulo, Renan Ribeiro é oficializado como reforço do Sporting

Renan Ribeiro, ex-goleiro do São Paulo e do Atlético Mineiro, foi oficializado como novo reforço do Sporting Lisboa nesta quinta-feira. O brasileiro pertence ao Estoril e assinou vínculo de empréstimo de um ano com o novo clube, que tem a opção de compra com assinatura de vínculo por mais quatro após o fim do contrato.

"O futebol não tem segredos e o nosso maior contributo é o trabalho, vamos nos aperfeiçoar todos os dias para chegar ao momento do jogo em forma. Comecei um pouco tarde, já que a pré-temporada já se iniciou, mas vou dar o máximo para alcançar o melhor de mim e colocar-me à disposição do treinador", disse o goleiro ao site oficial do Sporting.

O presidente interino da sociedade anônima desportiva (SAD) que administra o Sporting, José Sousa Cintra, se mostrou animado com a contratação do goleiro, a ponto de o elogiar e até o comparar com Cristiano Ronaldo no que diz respeito à dedicação em campo.

"Os grandes clubes têm de ter sempre bons goleiros, porque são jogadores que fazem a diferença. Tenho as melhores referências do trabalho que desenvolve, com empenho. Faz lembrar o Cristiano Ronaldo que sempre trabalhou e continua a trabalhar. Por isso é o melhor do mundo", afirmou o mandatário.

Apesar da campanha ruim do Estoril na última temporada, que culminou com o rebaixamento da equipe no Campeonato Português, Renan Ribeiro se destacou e chamou a atenção do Sporting, que passa por uma reformulação após a debandada de jogadores que se deu principalmente pela invasão dos torcedores em treino do time e pelas críticas do presidente do clube, Bruno de Carvalho. Na nova equipe, o goleiro disputará posição com o italiano Emiliano Viviani.

Renan Ribeiro tem 28 anos e começou a sua carreira no Atlético-MG. Em 2013, acertou com o São Paulo e foi um dos testados para suceder Rogério Ceni, mas não se firmou no time. Sem espaço na equipe paulista, partiu para Portugal e agora tentará brilhar no Sporting.