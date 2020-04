Ex-goleiro Jefferson faz leilão beneficente de camisa da seleção brasileira

O ex-goleiro Jefferson, aposentado do futebol desde 2018, entrou na campanha solidária para ajudar pessoas afetadas pela pandemia do novo coronavírus. O ex-jogador do Botafogo vai leiloar uma camisa da seleção brasileira que usou na Copa de 2014 e foi autografada por jogadores que disputaram aquele Mundial.

"Estou leiloando um item muito importante na minha vida, na minha carreira para arrecadar o máximo possível de cestas básicas para ajudar o nosso próximo. É uma camisa que tem um significado muito importante para mim, disse Jefferson.

O leilão, promovido no perfil oficial de Jefferson no Instagram, começou neste sábado e se encerra às 18 horas neste domingo. Cada lance é feito por número de cestas básicas e cada unidade custa R$ 40. O dinheiro arrecadado servirá para compra de alimentos, que serão distribuídos a famílias pobres.

A camisa, um modelo na cor vermelha, tem o nome de Jefferson nas costas e conta com assinaturas de jogadores que disputaram a Copa do Mundo de 2014, como Neymar, David Luiz, Thiago Silva e Julio Cesar.