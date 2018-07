Ex-goleiro Marcos desabafa sobre situação do Palmeiras

ARARAQUARA - O ex-goleiro Marcos resolveu usar sua página no Facebook para demonstrar toda indignação com a situação do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. O "São Marcos" foi até Araraquara acompanhar a derrota por 1 a 0 para o Coritiba e nesta sexta-feira desabafou.

"Não sei como expressar esse sentimento que estou sentindo pelo Palmeiras nesse momento. Se é decepção ou descrédito no time. Assim não dá, Verdão. Já chega", escreveu o ex-goleiro, que durante a partida, sofreu com os sucessivos erros da equipe e deixou o estádio sem dar entrevistas.

Marcos participou na quinta-feira pela manhã de um evento para anunciar as comemorações do seu jogo de despedida oficial dos gramados, que será realizado no dia 12 de dezembro. Em seguida, o ex-goleiro e o presidente Arnaldo Tirone, que participou do evento, viajaram para Araraquara.