Ex-goleiro Marcos, do Palmeiras, lamenta morte da mãe: 'Perdi a maior parceira'

O ex-goleiro Marcos, do Palmeiras, publicou nas redes sociais nesta segunda-feira um texto de homenagem à mãe, Antônia Reis, que faleceu na noite de domingo aos 83 anos. O ídolo do clube e campeão mundial com a seleção brasileira em 2002 disse ter perdido a melhor parceira da sua vida e revelou a emoção de conviver com a mãe durante os últimos dias em Marília (SP), onde ela estava internada.

"Perdi a maior parceira da minha vida, mas Deus me proporcionou 15 dias junto dela pra me despedir. Fiquei junto com ela internado, rimos, choramos, assistimos o jogo do Verdão", disse o ex-jogador. Antônia foi internada após sofrer uma queda em casa e fraturar o fêmur. Durante o tratamento, ela teve complicações e não resistiu. "Tive tempo de dizer o quanto eu a amava e ela de me dizer o mesmo. Vai fazer muita falta mãe, a ti eu dedico tudo que fiz de bom nessa vida, descansa, a senhora merece!", completou.

A morte de Antônia foi comunicada pelo próprio Palmeiras na noite de domingo. Após a notícia, vários jogadores do time e ex-companheiros de Marcos foram às redes sociais manifestar os sentimentos pela perda. Quem dedicou mais espaço foi o ex-goleiro Sérgio, que por anos conviveu com Marcos. "Meus sentimentos ao meu amigo e irmão Marcos, e toda a família, pelo falecimento da Dona Antônia, mãe e mulher exemplar que foi ao encontro do Pai! Luto!", escreveu Sérgio.

A mãe do ex-goleiro será enterrada na cidade de Oriente, terra natal do ídolo palmeirense. Aposentado desde o início de 2012, Marcos atualmente tem uma marca própria de cervejas e faz trabalhos em eventos como embaixador do clube.