Ex-goleiro Marcos pede para Palmeiras não se iludir com o Atlético-PR

Ídolo do Palmeiras, o ex-goleiro Marcos publicou uma mensagem de alerta ao time nesta quarta-feira em sua página oficial no Facebook. No texto, ele explica que o elenco não pode se iludir por possíveis notícias que apontam para um relaxamento do Atlético-PR no jogo do próximo domingo. O confronto vale a permanência na Série A do Brasileirão para o clube paulista.

Marcos pede para os jogadores não acreditarem em boatos de que a partida será fácil e pediu concentração ao time. "Se quisermos nos livrar dessa situação temos que jogar muito e não esperar facilidades", afirmou. O Atlético-PR já não disputa mais nada no Brasileirão e, inclusive, já dispensou comprar a cota de 10% da carga de ingressos para a torcida visitante.

O time paranaense tem uma pendência jurídica com o Vitória, rival direto do Palmeiras na luta contra o rebaixamento. O clube curitibano cobra do Rubro-Negro baiano uma indenização pela venda do lateral-direito Léo ao Flamengo e esse desentendimento deixa a diretoria do Vitória insegura quanto à entrega dos atleticanos em campo para o jogo, que será no Allianz Parque.

O ex-goleiro costuma visitar o elenco para dar apoio e é bastante querido pelos jogadores. "É um cara alegre, foi campeão de tudo e ele muda o ambiente quando bem aqui. Sempre é bom recebê-lo porque é um sujeito muito humilde", elogiou o volante Marcelo Oliveira.

Confira a íntegra da mensagem do ex-goleiro Marcos

Mensagem aos jogadores do Palmeiras: Muito tenho lido nesses dias sobre o Atlético Paranaense entregar o jogo, nosso rival de domingo tem grandes jogadores, uma das melhores estruturas de futebol de base dos times brasileiros, é um clube muito organizado, formador e tem uma torcida fanática assim como a nossa.

Não caiam nessa conversa fiada de alguns órgãos de imprensa que nós teremos um jogo fácil no domingo, inconscientemente isso nos relaxa e atrapalha nossa concentração, esperem um jogo com muita dificuldade e entrem pra jogar como se fosse o último jogo da vida de vocês, respeitem nosso adversário, jamais um clube da grandeza do Atlético Paranaense entregaria um jogo, se quisermos nos livrar dessa situação temos que jogar muito e não esperar facilidades.

Boa sorte a todos!!! Marcão