Ex-goleiro Rojas está consciente e em estado estável, diz hospital

O Hospital Albert Einstein, de São Paulo, divulgou na tarde deste sábado um boletim médico do ex-goleiro Roberto Rojas, que segue internado depois de sofrer um derrame pulmonar. De acordo com o comunicado, o chileno encontra-se em estado estável e está consciente, após sofrer com dores torácicas e uma infecção urinária.

"O Hospital Israelita Albert Einstein informa que o Sr. Roberto Antônio Rojas Saavedra encontra-se internado em quarto comum, na Unidade Morumbi, sem necessidade de suporte intensivo. O paciente apresentou-se com quadro de infecção urinária e dor torácica. No momento encontra-se estável, consciente, orientado e permanece internado para continuidade de tratamento com antibióticos intravenosos", diz o comunicado.

O derrame pulmonar de Rojas é possivelmente consequência das dificuldades hepáticas que enfrenta desde o ano passado. Com Hepatite C, ele tem apenas 20% do fígado em funcionamento.

De acordo com Margarita Rojas, irmã do ex-atleta, a situação médica piorou nos últimos dias. "Conversei com ele. Estava muito cansado, mas sempre foi um guerreiro. Ele me falou que não vai jogar a toalha. Falamos muito pouco, porque estava cansado, mas sempre teve muito ânimo", afirmou a familiar, em entrevista à CNN do Chile.

Ainda de acordo com Margarita, Rojas passou por um processo médico para retirar líquido dos pulmões. Segundo ela, o estado de saúde do ex-atleta impede que ele passe por um transplante de fígado mesmo se houver um doador compatível.

Rojas defendeu o São Paulo entre 1987 e 1989. Depois, trabalhou como preparador de goleiros do time tricolor. Em 2003, chegou a ser treinador do time, classificando a equipe à Copa Libertadores.

Antes de se tornar técnico, Rojas teve sua carreira marcada pelo famoso episódio do sinalizador, na década de 80. Em jogo válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 1990, ele simulou ter sido atingido por um sinalizador em campo, quando era titular do Chile em partida contra o Brasil, no Maracanã.