Ex-goleiro Rojas passa por cirurgia e segue internado em São Paulo

De acordo com o hospital, Rojas tinha um quadro de infecção urinária e dor torácica e, após a cirurgia, encontra-se internado em quarto comum, com boa evolução pós-operatória. O ex-goleiro chileno está estável e lúcido, mas ainda sem previsão de alta hospitalar.

Rojas defendeu o São Paulo entre 1987 e 1989. Depois, trabalhou como preparador de goleiros do time tricolor. Em 2003, chegou a ser treinador do time, classificando a equipe à Copa Libertadores.

Antes de se tornar técnico, Rojas teve sua carreira marcada pelo famoso episódio do sinalizador, na década de 80. Em jogo válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 1990, ele simulou ter sido atingido por um sinalizador em campo, quando era titular do Chile em partida contra o Brasil, no Maracanã.