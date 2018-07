Ex-goleiro Van der Sar assume cargo de diretor do Ajax O ex-goleiro holandês Edwin van der Sar aceitou nesta segunda-feira assumir o cargo de dirigente de marketing do Ajax, clube onde ele começou a carreira de jogador. Atualmente com 42 anos, ele está aposentado desde o final da temporada 2010/2011, quando encerrou a carreira atuando pelo Manchester United.