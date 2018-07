Ex-goleiro Zetti aposta em reação do São Paulo na Copa Libertadores

SÃO PAULO - Apesar da campanha ruim do São Paulo na Copa Libertadores, o ex-goleiro do clube, Zetti, afirmou nesta segunda feira que o time tem tudo para se classificar para as oitavas de final da competição. "É um grande elenco e como muito potencial, mas falta ajustar um pouquinho algumas peças e acreditar mais em cada um", disse Zetti, que foi bicampeão do torneio em 1992 e 1993.

De acordo com o ex-goleiro, o São Paulo necessita repetir a mesma escalação e dar mais sequência de jogos para o meia Paulo Henrique Ganso, que atualmente é reserva.

Zetti apontou o Atlético-MG como o favorito para levar o título e afirmou que os times brasileiros desta edição, por serem mais fortes que os adversários, acabam por relaxar nas partidas e deixando os resultados positivos escaparem.

"Libertadores não é pra jogar bonito, é jogo para fazer 1 a 0 e sair com o resultado. As equipes do Brasil às vezes estão se preocupando mais com o gramado sintético ou a altitude, mas tem que tirar proveito mesmo dessas situações adversas e sair ao menos com o empate", comentou.