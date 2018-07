Ex-goleiros do Palmeiras defendem contratação de Fernando Prass

SÃO PAULO - Os ex-goleiros Marcos, Velloso e Sérgio acreditam que o presidente do Palmeiras, Arnaldo Tirone, acertou na contratação do goleiro Fernando Prass, do Vasco, para a próxima temporada. Ambos destacam a experiência do goleiro e o fato dele poder ajudar o atual titular Bruno a conseguir evoluir ainda mais e assumir a meta do time em um futuro próximo.

Marcos acredita que a chegada de Prass possa servir para exigir ainda mais de Bruno e criar uma disputa entre goleiros no clube. "O Prass tem grandes chances de começar como camisa 1, mas acredito muito no potencial do Bruno. Quando o time está mal, o goleiro é o primeiro que paga o pato. Foi assim com ele este ano, mas acho que a briga vai ser boa. Talvez eu tenha sido um bom goleiro porque tinha o Sérgio me pressionando para tomar a minha vaga", analisou.

Sérgio também adotou a mesma linha e destacou que a experiência de Prass, de 34 anos, pode ajudar Bruno, Raphael Alemão e Fábio. "É importante ter a contratação de um jogador experiente para dar maior tranquilidade aos garotos do Palmeiras, que poderão se preparar melhor para assumir a condição de titular."

Já Velloso negou que a tradicional escola de goleiros do Palmeiras esteja em crise, mas lamentou que Bruno e Deola não tenham conseguido se firmar. "O Fernando Prass é muito bom goleiro. O Bruno e Deola são bons goleiros, mas não conseguiram se firmar. Não vejo a academia de goleiros sem uma boa safra, porque o (Diego) Cavalieri foi titular e campeão com o Fluminense", lembrou o ex-goleiro.

Fernando Prass assinou na terça-feira um contrato de três anos com o Palmeiras e será apresentado nesta quinta-feira, às 12 horas, na Academia de Futebol. Dentre outros feitos, ele tem em seu currículo a conquista da Série B de 2009 e da Copa do Brasil de 2011, ambos pelo Vasco.