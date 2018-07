Ex-Grécia, Fernando Santos é o novo técnico da seleção de Portugal

Nem Jorge Jesus, nem José Mourinho. O novo técnico de Portugal será Fernando Santos. Os nomes mais badalados do país descartaram publicamente a possibilidade de comandar uma seleção que vem colecionando resultados decepcionantes. A tarefa, então, caberá ao treinador que levou a Grécia às oitavas de final da última Copa do Mundo.

O anúncio de Fernando Santos como novo técnico da seleção nacional foi feito nesta terça-feira pela Federação Portuguesa de Futebol. A entidade revelou ainda que a apresentação do treinador, que substituirá Paulo Bento, acontecerá nesta quarta, em sua sede.

Fernando Santos tem longa carreira como técnico no futebol português, tendo passado pelos três principais clubes do país: Porto, Benfica e Sporting. Ele também fez seu nome na Grécia, tendo treinado o AEK, o Panathinaikos e o PAOK antes de assumir a seleção nacional em 2011.

Na última Copa do Mundo, levou a Grécia às oitavas de final pela primeira vez em sua história, parando apenas na ainda mais surpreendente Costa Rica, nos pênaltis. Nesta partida, ele foi expulso por reclamação e acabou sendo suspenso pela Fifa por ofensas ao árbitro. O treinador apelou contra a punição e a decisão deve ser anunciada nos próximos dias.

Em seu novo desafio, Fernando Santos terá a tarefa de reerguer uma seleção desacreditada. Depois de uma boa campanha na Eurocopa de 2012, caindo nas semifinais, Portugal foi eliminado ainda na primeira fase da Copa do Mundo no Brasil. A gota d''água para a trajetória de Paulo Bento à frente da equipe foi a vexatória derrota por 1 a 0 para a Albânia em casa, no início do mês, na estreia das Eliminatórias para a próxima Eurocopa.