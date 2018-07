Ex-Grêmio, atacante Eduardo Vargas acerta com o Hoffenheim

O atacante Eduardo Vargas, ex-jogador do Grêmio, foi anunciado nesta segunda-feira como novo reforço do Hoffenheim para o Campeonato Alemão. O chileno foi um dos destaques do título de sua seleção na Copa América deste ano e chega para suprir a ausência do brasileiro Roberto Firmino, negociado com o Liverpool.

Vargas atuou a última temporada no Queens Park Rangers, rebaixado à segunda divisão do futebol inglês, mas tinha seus direitos presos ao Napoli. Os valores envolvidos na negociação não foram anunciados, mas o certo é que ele assinou por quatro temporadas com o Hoffenheim.

Vargas despertou o interesse do Hoffenheim por seu desempenho na Copa América, sendo fundamental para o título do Chile ao anotar quatro gols, terminando como um dos artilheiros. O destaque foi tamanho que ele foi escolhido para o time ideal da competição.

"O incrível desempenho do Eduardo na Copa América naturalmente atraiu nossa atenção, além da de outros clubes ao redor da Europa. Então, estamos felizes por ele ter decidido pelo Hoffenheim e que nós possamos trazer um jogador robusto, flexível e tecnicamente forte para o elenco", disse o diretor de futebol Alexander Rosen.

Vargas tem 22 gols em 48 partidas pela seleção e apareceu com destaque na Universidad de Chile, após ser revelado pelo Cobreloa. Negociado com o Napoli, teve pouquíssimas oportunidades e, por isso, rodou por outros clubes por empréstimo. No Grêmio, alternou altos e baixos em 2013.