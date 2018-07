Ex-Grêmio, Cristian Rodríguez é cortado da Copa América

A Associação Uruguaia de Futebol (AUF) anunciou nesta segunda-feira que o meia Cristian "Cebolla" Rodríguez foi cortado do elenco que representará o país na Copa América Centenário. O ex-jogador do Grêmio não se recuperou de uma série de lesões musculares que o afastaram de boa parte da temporada e foi vetado pelo departamento médico.

Cebolla Rodríguez tem uma carreira marcada por lesões, inclusive sua passagem sem brilho pelo Grêmio no ano passado. Atualmente no Independiente, da Argentina, ele pouco atuou em 2016 por conta de lesões musculares, e o corte aconteceu justamente por problemas na cicatrização destas contusões.

"Devido à persistência do quadro doloroso na cicatriz de reparação da lesão muscular na reabilitação, com boa evolução de imagem, a dor citada do esforço ainda o impede de realizar o futebol de forma normal. Dado que foi prolongada a evolução, não há certeza do tempo necessário para a melhora absoluta", explicou a AUF em nota.

A entidade agiu rápido e já confirmou o substituto de Cebolla Rodríguez para a Copa América Centenário. O técnico Óscar Tabárez chamou o meia Diego Laxalt, de 23 anos. O jogador foi revelado pelo Defensor Sporting, pertence à Inter de Milão, mas atuou a última temporada emprestado ao Genoa.