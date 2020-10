Ex-Grêmio e campeão mundial pelo Corinthians, Douglas se aposenta aos 38 anos

Aos 38 anos, o meio-campista Douglas, ex-Grêmio e Corinthians, anunciou sua aposentadoria dos gramados. A despedida foi feita através da publicação de um longo vídeo em suas redes sociais. "Tudo tem que ter fim um dia, né? E chegou esse momento", disse o jogador, que ainda acrescentou: "Nem no meus melhores sonhos eu imaginei chegar onde cheguei".

Na publicação, Douglas refaz todo o caminho que um jogador percorre antes de entrar em campo. Começa no vestiário, trocar de roupa, calça as chuteiras e segue em direção ao gramado. Todo o vídeo foi gravado na Arena do Grêmio.

"Tive uma carreira vitoriosa. No início, todos diziam que não chegaria. Isso me deixa satisfeito. Tudo que eu sofri valeu. Essa é a hora certa de parar. Estou feliz", pondera, em sua despedida.

Douglas estava sem clube desde o início do mês, quando rescindiu seu contrato com o Brasiliense. O clube alegou que o jogador teria recebido uma proposta de um time que estava na Libertadores e, por isso, deixou a equipe.

Revelado pelo Criciúma em 2001, o atleta chegou ao auge de sua carreira com as camisas do Grêmio, onde teve duas passagens, de 2010 a 2012 e entre 2015 e 2018, e do Corinthians, clube pelo qual atuou entre 2012 e 2014. O meia foi campeão mundial e da Libertadores vestindo a camisa alvinegra, em 2012.

Em seu currículo, acumula duas conquistas da Copa do Brasil (2009 e 2016), além de seis títulos estaduais. E foi convocado para a seleção brasileira em 2010. Ele se despede das quatro linhas após 20 anos de carreira profissional.