Ex-Grêmio, Maxi López diz que jogo do Vasco contra time gaúcho é 'especial'

Destaque do Vasco no Brasileirão, o atacante Maxi López lembrou da passagem dele pelo Grêmio, durante o ano de 2009. De acordo com o argentino, será "especial" enfrentar o ex-time, em partida que vai acontecer às 17 horas deste domingo, na arena do clube gaúcho.

"Atuei pelo Grêmio e para mim vai ser um jogo particular, bastante especial, em um estádio grande. Eles possuem um bom time e uma torcida que acompanha muito de perto. Será uma partida difícil, mas vamos procurar dar prosseguimento nessa sequência boa que estamos tendo para somar pontos e sair o quanto antes da parte inferior da tabela, até para termos tranquilidade para o próximo jogo, que será em casa e é muito importante", disse o atacante em entrevista ao site oficial do Vasco, após treino neste sábado.

O argentino disse estar feliz por ter escolhido assinar com o Vasco. "Quando recebi o convite para defender o Vasco sabia que seria uma grande oportunidade e por isso não pensei muito, falei sim na hora. Era um desafio muito importante para a minha vida e tenho procurado dar o meu melhor, passando o que sei para os companheiros e devolvendo para os torcedores todo afeto e carinho que me dão. Já me sinto em casa aqui no Vasco. Será minha casa pelo menos até o final de 2019. Estou feliz e entrosado com os colegas de time, que me receberam de uma maneira incrível", afirmou Maxi.

O Vasco está em 13º lugar no Brasileirão, com 38 pontos ganhos, a quatro de distância para a zona de rebaixamento, hoje encabeçada pelo Vitória, o 17º colocado. O técnico Alberto Valentim comandou atividades táticas no CT do Almirante, no Rio, e encerrou preparação para o duelo contra o Grêmio.