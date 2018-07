Ex-Grêmio, Réver exalta peso de posse de bola para Fla vencer time gaúcho

Depois de deixar o G4 do Campeonato Brasileiro com uma derrota para o Sport no último sábado, o Flamengo tem um duelo importante na briga pelas primeiras posições na próxima rodada. O time rubro-negro enfrentará o Grêmio, terceiro colocado na tabela, no domingo, às 11h, no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

O zagueiro Réver, que atuou por dois anos na equipe gaúcha (em 2008 e 2009), falou sobre a dificuldade que será vencer o adversário, mas deu a receita para não ser surpreendido no duelo válido pela 21ª rodada da competição.

"Eles gostam de ficar com a bola nos pés. Temos que ficar o máximo de tempo com a bola, fazendo com que a equipe deles possa balançar e que a gente possa buscar o gol. Enfrentei algumas vezes. É uma equipe que está muito bem na competição, está no G4, e nós estamos buscando o G4. Espero que possamos estar bem, vai ser um grande jogo e vamos buscar a vitória", comentou.

Para a partida, o Flamengo não terá a presença do volante Willian Arão e do atacante Guerrero, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Em compensação deve contar com a estreia do meia Diego e do centroavante Leandro Damião. Réver preferiu minimizar os desfalques e destacar a força do elenco.

"Os dois atuaram a maior parte das partidas, são peças importantes do grupo, mas temos um grupo e confiança em quem vai entrar. Tenho certeza de que vão dar o melhor em busca de um espaço na equipe titular", analisou.