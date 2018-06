Ex-gremista Walace troca rebaixado Hamburgo pelo Hannover e continua na elite alemã

O volante Walace, que defendeu o Grêmio entre 2013 e 2017, trocou o Hamburgo pelo Hannover em transação oficialmente confirmada pelos dois clubes alemães nesta terça-feira. O jogador de 23 anos assinou contrato para defender o seu novo time até 30 de junho de 2022.

Campeão olímpico com a seleção brasileira nos Jogos do Rio, em 2016, o atleta brasileiro assim também assegurou a sua permanência na elite do futebol da Alemanha, pois na temporada passada o Hamburgo amargou um histórico primeiro rebaixamento do clube para a segunda divisão na "era Bundesliga" do Campeonato Alemão.

Ao posar para fotos com a camisa do Hannover, Walace festejou o fato de poder seguir disputando a principal competição do país. "Estou satisfeito que uma nova fase da minha carreira esteja começando, e sei que Hannover é uma cidade que adora futebol e tem um time com grandes oportunidades e objetivos claros para o futuro", afirmou o jogador, para depois destacar que espera "evoluir e mostrar o seu melhor futebol".

Por meio do comunicado no qual a contratação do brasileiro foi oficializada, o técnico do Hannover, Horst Heldt, comemorou o fato de que o clube conseguiu ser "capaz de convencer um campeão olímpico" a atuar pela equipe e qualificou Walace como "um excelente jogador". Para completar, lembrou que o atleta tinha o desejo de seguir atuando na elite alemã e elogiou a sua "ambição" neste sentido.

O Hamburgo, por sua vez, desejou sorte para o meio-campista brasileiro na continuidade de sua carreira após ter inicialmente contratado o jogador na segunda metade da temporada 2016/2017. Em seu último ciclo pela equipe, ele disputou 18 partidas, marcou um gol e deu assistências para outros dois.