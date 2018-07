Ex-Inter e seleção brasileira, volante Sandro acerta com time de Eto'o na Turquia

O volante Sandro definiu nesta terça-feira sua nova casa para 2017. Ex-jogador de Internacional e seleção brasileira, o atleta de 27 anos foi anunciado como reforço do desconhecido Antalyaspor, atual nono colocado do Campeonato Turco e que conta em seu elenco com Samuel Eto'o. Será a primeira experiência dele fora da Inglaterra após mais de seis anos.

Sandro assinou contrato por três anos e meio com o novo clube, após seis temporadas e meia atuando na Inglaterra, por Tottenham, Queens Park Rangers e West Bromwich. O Antalyaspor conseguiu a liberação do jogador sem custos junto ao Queens Park Rangers, dono de seus direitos, e o brasileiro deve ter um aumento considerável em seu salário.

"Primeiramente, eu estou muito feliz por fazer parte deste belo projeto do Antalyaspor. Eu gostaria de agradecer a todos que me ajudaram na Inglaterra. Foram seis anos e meio muito legais. É um orgulho para mim fazer parte deste projeto magnífico, e agradeço aos dirigentes e comissão técnica. Estou empolgado e acho que nosso presidente acompanha esta empolgação. Vou dar meu máximo pelo clube", disse Sandro em sua apresentação.

Revelado pelo Inter, Sandro foi peça fundamental na conquista da Libertadores de 2010. Rapidamente, ganhou espaço na seleção brasileira e chamou a atenção do Tottenham, que o contratou ainda naquele ano. No clube londrino, teve bons momentos, mas sofreu com lesões, que o atrapalharam durante toda sua carreira. Agora, o objetivo é recuperar o bom futebol do início de sua trajetória.

"Assinamos com um volante que é um dos melhores em sua posição e esperamos que ele possa voltar a ser chamado para a seleção brasileira", disse o presidente do Antalyaspor, Ali Safak Ozturk. Além de Sandro, o clube conta em seu elenco com cinco brasileiros: o lateral Ramon, ex-Vasco e Corinthians, o zagueiro Diego Ângelo, os volantes Chico, ex-Coritiba e Palmeiras, e Charles, ex-Cruzeiro e Palmeiras, e o meia Danilo.