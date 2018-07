Ex-Inter, lateral Paulo Magalhães sofre laceração pulmonar em jogo no Chile

O brasileiro naturalizado chileno Paulo Magalhães deu um grande susto na última quarta-feira. Durante o confronto de seu Antofagasta diante da Universidad de Chile, o lateral-direito, que defendeu o Internacional e o Criciúma no ano passado, sofreu grave lesão pulmonar e precisou ser hospitalizado.

No primeiro tempo da partida de quarta, pela Copa do Chile, Paulo Magalhães disputou uma bola pelo alto e caiu com as costas no chão, sentindo muitas dores. O jogador não conseguiu levantar, o que fez com que a ambulância do estádio fosse acionada. De acordo com os médicos, o brasileiro chegou a convulsionar e a vomitar sangue.

Os primeiros exames realizados deram conta de que o jogador "apresentou uma laceração pulmonar bilateral", segundo informou o boletim médico divulgado pelo Antofagasta. "Atualmente, o paciente se encontra na unidade de hospitalização intermediária e começará sua reabilitação para que tenha alta no dia 20 de outubro", completou.

Paulo Magalhães foi revelado pelo próprio Antofagasta, passou por Cobreloa, Colo-Colo e Universidad de Chile antes de chegar ao Inter, onde decepcionou e foi negociado com o Criciúma. No início do ano, voltou a defender as cores do Antofagasta. Naturalizado, o lateral teve passagem pela seleção chilena em 2011.