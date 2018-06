Ex-Inter, Ruan será nova opção para a lateral da Ponte Preta na Série B

A Ponte Preta acertou os últimos detalhes para a contratação do lateral-direito Ruan, que estava no Internacional e chega ao Moisés Lucarelli emprestado pelo Barra da Tijuca-RJ, dono dos seus direitos econômicos. A direção informou que o atleta já está em Campinas e deve ser apresentado nos próximos dias.

Depois de problemas com os jogadores Adilson Goiano e Caio Rangel, que foram até o clube passar por exames, mas desistiram na hora da assinatura, a diretoria vem adotando mais cautela na hora de anunciar reforços. Por isso, ainda não marcou uma apresentação oficial para o novo contratado, o que pode acontecer ainda nesta semana.

Ruan chegou ao Inter depois de fazer boa temporada no Boa em 2017. No time gaúcho, no entanto, não conseguiu se firmar e acabou preterido por nomes como Fabiano e Dudu. Depois da contratação de Zeca, ex-Santos, perdeu espaço de vez e ficou de fora até o banco de reservas. Com isso, acabou deixando o clube.

O reencontro com a vitória ao bater o Goiás por 2 a 1 fez com que a Ponte subisse para a 13.ª colocação, com 11 pontos. A distância para o Avaí, último time dentro do G-4, é de quatro pontos, mesma diferença em relação ao Criciúma, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, com sete pontos. A Ponte volta a campo às 21 horas do próximo sábado para enfrentar o Brasil de Pelotas, no Bento Freitas, pela décima rodada da segunda divisão nacional. Depois vai pegar o CRB, em Alagoas.