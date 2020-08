Ex-Inter, Sasha lamenta derrota do Atlético-MG e foca em final: 'É virar a chave'

O atacante Eduardo Sasha não teve a estreia que gostaria no Atlético-MG. Ele entrou no lugar de Jair ao longo do jogo e viu o Atlético-MG ser derrotado pelo Internacional, seu ex-clube, por 1 a 0, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, neste sábado, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

"Tivemos uma melhora no segundo tempo. O Inter estava bem fechado. Sabíamos que seria difícil, infelizmente não deu. Agora é virar a chave para o Mineiro", disse o jogador.

O Atlético-MG, nesta quarta-feira, enfrentará o Tombense pela primeira partida da final do Campeonato Mineiro. No fim de semana, o clube alvinegro terá folga na tabela do Brasileirão e decidirá o título estadual no segundo confronto.

"O que vem é mais importante do que passou", analisou o técnico argentino Jorge Sampaoli em relação aos dois tropeços seguidos do Atlético-MG no Brasileirão. Na rodada passada perdeu para o Botafogo por 2 a 1, no Rio de Janeiro.

O clube mineiro parou na terceira colocação com nove pontos e ainda poderá ser ultrapassado no complemento desta quinta rodada do Brasileirão.