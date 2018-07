Ex-Inter de Milão, zagueiro Juan Jesus é o novo reforço da Roma

Casa de diversos dos bons defensores que o futebol brasileiro produziu nas últimas décadas, a Roma acertou nesta quarta-feira com mais um brasileiro. Trata-se do zagueiro Juan Jesus, revelado pelo Internacional de Porto Alegre e que estava defendendo a Inter de Milão.

Juan Jesus tem 25 anos e foi titular da Inter por três temporadas, de 2012 a 2015. Com a chegada do também brasileiro Miranda, entretanto, ele perdeu espaço na temporada passada. Tanto que só fez 16 jogos como titular no Campeonato Italiano, ficando na reserva do compatriota e do colombiano Murillo.

Pelo Instagram, o zagueiro se despediu da Inter: "Para mim, esse é um momento difícil, o momento de partir, mas a Inter sempre estará no meu coração. Obrigado a todos os torcedores, a todos que me ajudaram nestes anos. Obrigado a todos os jogadores, aos funcionários daqui, aos treinadores. Eu cheguei aqui como um jovem e agora vou embora como um homem. Para mim, a Inter será sempre a minha família", escreveu.

Na Roma, Juan vai se juntar a outros dois brasileiros recém-contratados: o goleiro Alisson, seu companheiro nas categorias de base do Inter, e o meia Gerson, ex-Fluminense. O lateral-esquerdo Emerson Palmieri também pode continuar lá. Por outro lado, o zagueiro Leandro Castán foi emprestado à Sampdoria.