Ex-jogador banido da seleção de El Salvador é assassinado em posto O ex-jogador da seleção de El Salvador Alfredo Pacheco foi assassinado na madrugada deste domingo, em seu país, no município de Santa Ana, em um posto de gasolina onde estava acompanhado por amigos na hora do crime. As autoridades locais informaram que ele foi atingido por tiros quando estava prestes a entrar em um banheiro do local e foi surpreendido por um veículo que se aproximou com várias pessoas dentro dele, sendo que uma delas disparou contra as costas do ex-atleta.