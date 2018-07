Ex-jogador Branco é anunciado como novo treinador do Guarani

CAMPINAS - O Guarani já tem um novo treinador para a sequência da temporada. Na tarde desta segunda-feira, a diretoria confirmou oficialmente o ex-jogador Branco, que chega para a vaga deixada por Zé Teodoro, que entregou o cargo logo depois da derrota no dérbi para a Ponte Preta, por 3 a 1, no último sábado, pela terceira rodada do Campeonato Paulista.

O presidente Álvaro Negrão concedeu uma entrevista coletiva no Estádio Brinco de Ouro para confirmar a contratação do novo treinador. Branco estava comandando o Sobradinho-DF e chega com o objetivo de garantir a permanência do time na elite do Campeonato Paulista e depois ir em busca do acesso no Brasileiro da Série C.

"Acertamos com o Branco. Ele aceitou o desafio de encarar essa nova fase do Guarani, entendeu o projeto, a situação que o Guarani se encontra. Vamos fazer um projeto de médio a longo a prazo. É com muita satisfação que trazemos esse nome", afirmou Álvaro Negrão.

Branco será apresentado oficialmente na próxima quarta-feira, quando deverá confirmar os novos integrantes da comissão técnica. Aos 48 anos, o ex-lateral de Fluminense e seleção brasileira iniciou a carreira de treinador no ano passado, comandando o Figueirense, e depois foi para o Sobradinho.

A segunda-feira teve mais novidades no Brinco de Ouro. A diretoria acertou a contratação do volante Coutinho, ex-Vasco da Gama e que estava no Figueirense, e negocia com o meia equatoriano Bolaños, campeão da Copa Libertadores de 2008 pela LDU. Por outro lado, os atacantes Clebinho e Robinho foram dispensados devido às seguidas lesões.

A estreia de Branco pode ser na próxima quinta-feira, contra o Bragantino, às 19h30, no Estádio Brinco de Ouro, pela quarta rodada do Paulistão. O Guarani se encontra na 17.ª colocação, com apenas um ponto.