Ex-jogador Clodoaldo será consultor de futebol do Santos

O presidente do Santos, Modesto Roma Júnior, anunciou nesta quarta-feira o retorno de Clodoaldo ao clube. Ídolo da torcida, o ex-jogador, que faturou o título da Copa do Mundo de 1970 pela seleção brasileira, agora vai atuar no Santos como consultor de futebol.

Assim, Clodoaldo terá a missão de ajudar a diretoria santista a montar o elenco para a temporada 2015. E a tarefa não será fácil, afinal, o clube vem sofrendo com graves problemas financeiros, como foi revelado pelo próprio presidente.

E de acordo com nota oficial divulgada pela diretoria do Santos, Clodoaldo "chega para ratificar a ideia da nova gestão do alvinegro praiano em resgatar e trazer a experiência dos principais nomes da história santista para o dia a dia do CT Rei Pelé e da Vila Belmiro".

Clodoaldo, de 65 anos, já teve outras passagens pela diretoria do Santos, sendo a última delas em 2009, quando trabalhou como gerente de futebol. Ele é o sétimo jogador que mais disputou partidas - 510 - pelo Santos, tendo iniciado a sua carreira entre os profissionais em 1966, com 17 anos, com a missão de substituir Zito, um dos maiores capitães da história do clube.

Também conhecido pelo apelido Corró, Clodoaldo conquistou os títulos da Recopa Mundial, da Recopa Sul-Americana e do Robertão, todos em 1968, pelo Santos, além dos Campeonatos Paulistas de 1967, 1968, 1969, 1973 e 1978.