Ex-jogador da base da Ponte Preta morre afogado aos 18 anos

Sergiano Henrique Silva dos Santos, de apenas 18 anos, foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros e Guarda Municipal de Monte Alto, perto de Jaboticabal, no interior paulista, afogado na Lagoa do Cestari. Dispensado da Ponte Preta no fim da última temporada, ele estava com amigos num açude antes da fatalidade. A Polícia Civil investiga a causa da morte, mas sabe-se que ele não sabia nadar.

A convite de uma amiga, Sergiano passava o Carnaval em um churrasco numa fazenda de Monte Alto. Durante o dia, o grupo sentiu sua falta e passou a procurar por ele nas imediações do local, até encontrá-lo no açude. Mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Jaboticabal chegaram à chácara, mas o jogador já estava sem vida.

Natural de Rincão, na região de Araraquara, no sudeste paulista, Sergiano atualmente morava em Campinas. Ciente do falecimento, a assessoria de imprensa da Ponte Preta confirmou que ele deixou o clube na última temporada. "Sergiano deixou as categorias de base do clube em setembro do ano passado, quando o técnico Claudinho assumiu o comando da categoria. O garoto ainda se recuperava de uma lesão no ombro. Ele fez apenas alguns testes e acabou não ficando para disputar as competições". O garoto ainda sonhava com a profissão e tentava fazer testes em outros clubes da região.

Natural de Rincão, Interior de São Paulo, a família de Sergiano pediu para que o corpo fosse levado para a cidade, onde será enterrado.