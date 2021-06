Ex-jogador da França e do PSG diz que Mbappe é 'problemático' e possui 'ego enorme'

Ex-jogador do Paris Saint-Germain e da seleção francesa, o meia Jérôme Rothen criticou o astro Kylian Mbappe nesta sexta-feira. Para o ex-atleta, o atacante de 22 anos possui um "ego gigantesco", além de estar sendo "problemático" para o técnico Didier Deschamps desde o início da Eurocopa.

"Ele ser um líder em campo, não há problema. Mas quando isso vai além das quatro linhas, me incomoda", disse ao canal esportivo francês RMC Sport, no qual é comentarista. "Acredito que Deschamps já não consegue lidar com isso", completou.

Leia Também Irmão mais novo de Mbappé assina contrato com o PSG

Ainda sem marcar na Eurocopa, Mbappe foi criticado pelo ex-jogador por querer ser o principal cobrador de faltas da seleção francesa ao invés de dividir a responsabilidade com os companheiros de equipe.

"Será que ele sabe que não tem a categoria de alguns do grupo nas bolas paradas? Você se lembra de alguma cobrança magnífica dele? Me lembro de Griezmann, Pogba... o que ele faz lá?", disse.

Rothen fez parte do grupo da França que disputou a Euro de 2004, quando os Azuis foram eliminados pela Grécia nas quartas de final. Com a seleção, ele também conquistou a Copa das Confederações de 2003. Pelo PSG, o ex-meia venceu uma Copa da França e um Campeonato Francês. Pelo Mônaco, foi vice da Liga dos Campeões em 2004.

A França enfrenta a Suíça pelas oitavas de final da Eurocopa na segunda-feira, às 16h, em Bucareste, na Bulgária. O vencedor do confronto entre Croácia ou Espanha na próxima fase.