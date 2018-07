Ex-jogador da França, Vieira vira técnico de time de Lampard, Villa e Pirlo em NY O mais estrelado elenco do futebol norte-americano está de técnico novo. Nesta segunda-feira, a direção do New York City FC, time de Lampard, Pirlo e David Villa anunciou a contratação do francês Patrick Viera, de 39 anos, que já vinha trabalhando como treinador nas categorias de base do Manchester City.