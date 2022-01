Ex-jogador da seleção da Turquia morre em acidente de carro aos 27 anos

O futebol turco está de luto. O zagueiro Ahmet Çalik, do Konyaspor e com passagem pela seleção da Turquia, morreu aos 27 anos após sofrer um grave acidente de carro nesta segunda-feira.

Segundo a imprensa local, o atleta estava sozinho no momento do acidente e acabou perdendo o controle do veículo em um trecho de uma estrada em Ancara, capital turca. O automóvel capotou várias vezes e o jogador não resistiu aos ferimentos.

O Konyaspor divulgou uma nota de pesar após a notícia do acidente. "Estamos profundamente tristes com a perda de Ahmet Calik, que conquistou o carinho de nossos torcedores e de nossa cidade desde o primeiro dia em que chegou. Nossas condolências a todos, especialmente à família do nosso jogador", escreveu o clube nas redes sociais.

Hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ın kullandığı araç, Ankara-Niğde yolunda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Genç futbolcunun araçta yalnız olduğu belirlendi. pic.twitter.com/IPPaOn2kSL — Siyah Çoraplılar (@siyahcoraplilar) January 11, 2022

Ahmet Çalik foi revelado pelo Gençlerbirligi, clube pelo qual atuou durante seis temporadas antes de acertar sua transferência ao Galatasaray, um dos principais times do futebol turco.

O zagueiro estava no Konyaspor desde 2020, tendo disputado 18 partidas na atual temporada. A equipe é a vice-líder do Campeonato Turco. Pela seleção, esteve no elenco da equipe convocada para a edição de 2016 da Eurocopa.