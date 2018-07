Ex-jogador da Universidad Católica, Cañete dá dicas ao São Paulo

SÃO PAULO - Há mais de um ano afastado do futebol por causa de um problema no joelho direito, o meia Cañete vai ajudando o São Paulo como pode. Ex-jogador da Universidad Católica, ele deu dicas sobre o time chileno para seus companheiros e para o técnico Ney Franco, já que as equipes se enfrentam nesta quinta-feira, em Santiago, pela partida de ida das semifinais da Copa Sul-Americana.

"A Católica é muito forte em seu estádio. Uma equipe rápida e que sabe jogar com a bola no chão. Temos de tomar cuidado. A torcida vai apoiar muito. O São Paulo tem de entrar concentrado e aproveitar os espaços que eles vão deixar em campo", disse.

O argentino admitiu que ainda mantém contato com seus ex-companheiros, mas garantiu sua torcida pelo São Paulo. "Ainda não falei com os jogadores de lá, mas mantenho contato com os ex-companheiros. O São Paulo tem de entrar muito focado e acho que isso pode fazer a diferença para a nossa equipe. Estamos próximos deste título e temos de ir atrás dele."

Cañete chegou ao Morumbi em julho de 2011. Desde então, atuou em apenas duas partidas, por conta de lesões, e, ao todo, jogou pouco mais de 15 minutos com a camisa do São Paulo. Recuperado, ele chegou a ser relacionado para a partida contra o Grêmio, no último dia 11, mas não foi aproveitado.

Confira a lista de relacionados do São Paulo:

Goleiros: Rogério Ceni e Dênis.

Zagueiros: Rafael Toloi, Rhodolfo, Paulo Miranda e Edson Silva

Lateral: Cortez e Douglas.

Meio-campistas: Wellington, Paulo Henrique Ganso, Jadson, Paulo Assunção, Denilson, Cícero, Maicon e Casemiro.

Atacantes: Lucas, Luis Fabiano, Ademilson, Osvaldo e Willian José.