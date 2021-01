Ex-jogador do Barcelona, Eusébio Sacristán está em coma induzido após queda

Ex-jogador de times como Barcelona, Valladolid, Atlético de Madrid e Celta de Vigo, o técnico de futebol espanhol Eusebio Sacristán sofreu uma queda e está em coma induzido após passar por uma cirurgia de emergência na manhã desta sexta. As informações são do jornal El Mundo.

Segundo o veículo, os médicos do Hospital Clínico de Valladolid, na Espanha, detectaram um coágulo na cabeça de Eusebio em decorrência de uma queda na noite de ontem, que causou um grave ferimento na cabeça. O ex-jogador de 56 anos deve passar ao menos 72 horas em observação após a operação.

O jornal El Norte de Castilla relatou que Eusebio sofreu "uma forte queda" em um hotel, mas estava consciente ao ser levado para o hospital. "Ele sofreu um grave traumatismo craniano causado por uma queda fortuita e sua evolução está sendo aguardada", informou a Fundação Eusebio Sacristán, em um primeiro comunicado.

Posteriormente, em nova nota, a fundação informou que a situação do treinador segue igual, com o treinador seguindo em coma induzido na UTI do hospital. Os familiares de Sacristán agradeceram a todos que estão preocupados pelo estado de saúde dele.

Eusebio jogou como meio-campista do Barcelona na época em que a equipe era comanda por Johann Cruyff. Ele conquistou 12 títulos no clube e chegou a jogar ao lado de Romário. Entre 2018 e 2019, Eusebio foi técnico do Girona, além de já ter comandado equipes como Celta de Vigo e Real Sociedad.